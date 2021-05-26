Байден поручил выяснить происхождение коронавируса в течение 90 дней

https://static.news.ru/photo/d3bc492e-998a-11eb-98ea-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Джо Байден потребовал от разведывательного сообщества страны в течение 90 дней представить окончательную версию происхождения коронавируса. Об этом говорится в заявлении, которое распространил Белый дом.

По словам американского лидера, после его вступления в должность президента разведывательному сообществу было поручено подготовить самый свежий доклад о происхождении COVID-19, включая то, появился ли он от контакта человека с заражённым животным или был получен в результате утечки после лабораторных исследований.

На сегодняшний день разведсообщество США объединилось вокруг двух вероятных сценариев, но не пришло к окончательному выводу по данному вопросу, — говорится в сообщении.

В связи с этим Джо Байден «попросил» разведку США удвоить усилия по сбору и анализу данных, которые помогли бы приблизить окончательный вывод по данной проблеме. О результатах работы американский президент должен быть проинформирован в течение 90 дней.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. В дальнейшем выяснилось, что причиной заболевания стал новый коронавирус, получивший название SARS CoV-2. В связи с его активным распространением по миру ВОЗ объявила о пандемии.

К настоящему времени в мире коронавирусом заразились более 167 млн человек. Более 3,4 млн умерли. Число выздоровевших по всему миру составляет более 104 млн человек.

Ранее стало известно, что правительство Словакии одобрило использование «Спутника V». Использование российской вакцины должно начаться с 7 июня.