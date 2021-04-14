Байден предложил Путину встретиться «в ближайшие недели»

https://static.news.ru/photo/1241a462-9d61-11eb-88dc-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Джо Байден предложил российскому коллеге Владимиру Путину встретиться «в ближайшие недели». Об этом заявил глава Госдепартамента Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

Мы предпочли бы стабильные и предсказуемые отношения с Россией. Это, в свою очередь, требует открытых линий коммуникации, чтобы мы могли ясно говорить о наших взглядах, политике, наших возражениях против действий России. Это важно, чтобы избегать просчётов. Это вы и видели вчера, когда президент Байден снял трубку, позвонил президенту Путину и предложил встретиться в предстоящие недели, — цитирует РИА Новости главу Госдепа.

Ранее стало известно, что Байден провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе общения лидеры стран обсудили ряд вопросов двусторонних отношений и глобальной повестки, Байден также предложил Путину провести встречу в рамках саммита на территории третьей страны.

Как сообщал NEWS.ru, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки считает, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может помочь стабилизировать отношения Вашингтона с Москвой.