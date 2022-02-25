Байден поручил Госдепу выделить $600 млн на помощь Украине

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Президент США Джо Байден подписал меморандум, предусматривающий оказание Украине немедленной военной помощи. Общая сумма выделяемых средств составляет $600 млн, из них на нужды обороны выделяется $350 млн, сообщает пресс-служба Белого дома.

Госсекретарю предоставить следующие полномочия <...>, предоставить немедленную военную помощь Украине, — отмечается в документе.

Ответственным за выполнение задачи назначен Госдеп. Его главе Энтони Блинкену предстоит определить, соответствует ли интересам Вашингтона предоставление безвозмездной помощи Киеву в размере $250 млн. Вторая часть транша на $350 млн предназначена на предметы обороны и услуги военного министерства по обучению и тренировкам.

Ранее стало известно, что Украина в экстренном порядке запросила у МВФ финансирование в связи с проведением Россией военной спецоперацией на территории страны. МВФ изучает возможность выделить Киеву финансовую поддержку на $2,2 млрд, отметила директор фонда Кристалина Георгиева.