Байден пообещал покончить с «эпидемией насилия» против женщин

https://static.news.ru/photo/b871453e-2f59-11eb-afbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Biden Transition Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Новая администрация США будет принимать все меры для борьбы с насилием в отношении женщин. Об этом заявил Джо Байден, победивший, по предварительным данным, в американских президентских выборах.

Байден напомнил, что 25 ноября отмечается Международный день предотвращения насилия в отношении женщин. По его словам, в США треть женщин в какой-то момент их жизни подвергается насилию по гендерному признаку. Этот показатель ещё выше для темнокожих, лесбиянок и трансгендеров, а также для других представителей уязвимых групп населения.

Пандемия коронавируса привела к тому, что ситуация ухудшилась, поскольку возникла «скрытая пандемия» для многих девушек и женщин, вынужденных находиться в своих домах рядом с теми, кто применяет к ним насилие, и при этом они экономически уязвимы, — цитирует Байдена ТАСС.

Он пообещал положить конец этой «эпидемии». Его администрация будет принимать соответствующие меры внутри страны и будет участвовать в международных мероприятиях, нацеленных на предотвращение насилия в отношении женщин во всех формах.

Байден, согласно предварительным данным, набрал достаточное количество голосов выборщиков, чтобы стать президентом США. Однако его оппонент, действующий глава Белого дома Дональд Трамп поражение не признаёт и оспаривает результаты голосования в судах. Те, впрочем, пока не становятся на его сторону.

Тем не менее, как писал NEWS.ru, Трамп надеется добиться рассмотрения исков по поводу систематических нарушений на выборах в Верховном суде страны. Его юридическая команда собрала 232 страницы письменных показаний граждан, пожаловавшихся на различные виды нарушений в штате Мичиган.