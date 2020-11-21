Трамп хочет добиться рассмотрения Верховным судом нарушений на выборах

https://static.news.ru/photo/f25407be-2c16-11eb-ada4-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Jim LoScalzo/Pool via CNP/Global Look Press

Нынешний лидер США Дональд Трамп надеется добиться рассмотрения исков по поводу систематических нарушений на выборах в Верховном суде страны, рассказала пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

По её мнению, юридическая команда Трампа собрала 232 страницы письменных показаний граждан, пожаловавшихся на различные виды нарушений в штате Мичиган.

В Пенсильвании свидетели заявляют, что не смогли проголосовать на участках из-за того, что кто-то уже проголосовал от их лица по почте, — добавила Макинэни в эфире телеканала Fox News.

Официально результаты голосования ещё не объявлены. Согласно предварительным данным, победу одержал соперник Трампа демократ Джо Байден. Однако действующий глава государства отказывается признавать поражение и пытается оспорить в суде итоги подсчёта голосов. Накануне глава Белого дома в очередной раз заявил, что выиграл президентские выборы, завершившиеся 3 ноября.

Он подчеркнул, что скоро всё выяснится. После выступления действующий глава государства не стал отвечать на вопросы журналистов. Трамп покинул комнату, не пояснив, что именно выяснится, и умолчав, что его соперник от демократов Джо Байден набрал почти 80 млн голосов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в случае победы демократа Джо Байдена на выборах президента США ему будет передан официальный аккаунт главы государства в Twitter. Об этом заявил представитель администрации популярной соцсети в Twitter Ник Пасилио.