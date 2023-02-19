Байден отдал Зеленскому срочный приказ Politico: Байден потребовал от Зеленского нанести контрудар

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Джо Байден

Президент Соединенных Штатов Джо Байден обратился к своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому с требованием в срочном порядке нанести контрудар в зоне военной операции, сообщает Politico. Как утверждают журналисты, американский лидер посоветовал Зеленскому наступать как можно раньше, поскольку поставки вооружения в ближайшее время замедлятся.

Администрация Байдена срочно потребовала от администрации президента Владимира Зеленского закрепить свои достижения и, возможно, нанести собственный контрудар. Белый дом также сказал команде Зеленского готовиться к наступлению сейчас, поскольку оружие и помощь из Вашингтона и Европы текут медленно, — говорится в заметке.

По словам журналистов, официальные лица США опасаются, что боевые действия на Украине в ближайшее время войдут в критическую фазу после полномасштабного наступления Вооруженных сил России. Именно поэтому Белый дом посоветовал Зеленскому не медлить с продвижением войск, добавили авторы.

Ранее верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе в отставке генерал Филипп Бридлав заявил, что время играет не на стороне Украины. ВСУ не успеют получить тяжелые вооружения от союзников, если Россия в ближайшие дни начнет наступление, отметил он.