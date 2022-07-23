Байден оказался не готов дать Украине дальнобойные ракеты для HIMARS Саливан: Байден не даст Украине ракеты для HIMARS дальностью 300 км

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо байден в настоящее время не готов передать Украине ракеты для РСЗО дальностью в 300 километров. Об этом заявил советник главы государства по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, которые приводит РИА Новости, таким образом Байден стремится избежать начала третьей мировой войны.

Есть некоторые средства, которые, как дал понять президент, предоставить он не готов. В их числе дальнобойные ракеты ATACMS, которые имеют дальность 300 километров. Он считает, что, хотя ключевая цель США — делать все необходимое для поддержки и обороны Украины, другая задача состоит в том, чтобы не оказаться в ситуации, когда мы скатываемся к третьей мировой войне, — сказал Салливан.

Ранее США уже передали 12 РСЗО HIMARS. В рамках очередного пакета военной помощи планируется поставить ещё четыре подобные системы. По словам американцев, украинцы получают установки с управляемыми реактивными снарядами GMLRS дальностью порядка 80 километров. При этом установки можно комплектовать и оперативно-тактическими ракетами ATACMS, дальность полёта которых составляет до 300 километров.

В Минобороны России заявляли, что с 5 по 20 июля российские войска уничтожили четыре пусковые установки и одну транспортно-заряжающую машину реактивных систем залпового огня HIMARS. Две пусковые установки ликвидированы в районе населенного пункта Малотарановка, еще одна установка и транспортно-заряжающая машина уничтожены в районе Красноармейска, четвертая пусковая установка ликвидирована на восточной окраине Константиновки.