Байден назвал инцидент в Минске «оскорблением международных норм»

https://static.news.ru/photo/4effbf3c-bd1a-11eb-a46f-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Oliver Contreras/Global Look Press

Американский президент Джо Байден оценил инцидент в минском аэропорту с самолётом Ryanair, который был вынужден уйти на посадку после ложного сообщения о минировании. Эти действия, повлёкшие за собой арест журналиста и основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, политик назвал «оскорблением международных норм». Его слова передаёт «Интерфакс» со ссылкой на Белый дом.

Байден присоединился к многочисленным призывам политиков из разных стран провести расследование инцидента на международном уровне. По его словам, необходимо установить все детали этого дела. Кроме того, президент поприветствовал призывы Евросоюза к целенаправленным санкциям экономического характера и иным мерам в отношении Белоруссии. Он попросил свою команду разработать соответствующие варианты привлечения виновных к ответственности в тесной координации с Европейским союзом, другими союзниками и партнёрами, а также международными организациями.

Арест журналиста Байден назвал позорными нападками на свободу прессы и политическое инакомыслие. Штаты, подчеркнул национальный лидер, присоединяются к призывам освободить Протасевича и других политических заключённых, находящихся под арестом за несогласие с режимом Александра Лукашенко.

В течение нескольких месяцев белорусский народ добивался того, чтобы его голос был услышан, требуя демократии, уважения прав человека и сохранения основных свобод. Я приветствую мужество и решимость белорусов, борющихся за основные права, в том числе журналистов, таких как Роман Протасевич, и лидеров оппозиции, таких как Светлана Тихановская и её муж Сергей Тихановский. США будут и впредь поддерживать народ Белоруссии в его борьбе, — добавил Байден.

Протасевича задержали 23 мая в Минске после экстренной посадки самолёта Ryanair, следовавшего рейсом Афины — Вильнюс. Также была задержана его девушка — россиянка София Сапега. Основателя Nexta обвиняют по нескольким статьям, включая организацию массовых беспорядков и экстремизм.

Ранее международная организация «Репортёры без границ», штаб-квартира которой находится во Франции, отреагировала на видеообращение, записанное бывшим главным редактором Telegram-канала Nexta из СИЗО в Минске. В организации заподозрили силовиков Белоруссии в том, что с журналистом обращаются жестоко и, возможно, пытают.