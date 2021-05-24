«Репортёры без границ» заподозрили Минск в пытках Протасевича

https://static.news.ru/photo/8ad85776-bcf2-11eb-bd1a-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/pr0tez/Global Look Press

Международная организация «Репортёры без границ», штаб-квартира которой находится во Франции, отреагировала на видеообращение, записанное бывшим главным редактором Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем из СИЗО в Минске, пишет ТАСС.

В организации заподозрили силовиков Белоруссии в том, что с журналистом обращаются жестоко и, возможно, пытают.

Распространение этого видео является грубым нарушением права на достоинство и неприкосновенность личности. (...) Легко представить, что Роман Протасевич сделал это заявление по принуждению. Мы опасаемся, что он стал жертвой жестокого обращения и пыток, — сказано в заявлении организации.

Протасевича задержали 23 мая в Минске после экстренной посадки самолёта Ryanair, следовавшего рейсом Афины — Вильнюс. Также была задержана его девушка — россиянка София Сапега. Основателя Nexta обвиняют по нескольким статья, включая организацию массовых беспорядков и экстремизм.

Саммит Евросоюза принял решение запретить белорусским авиакомпаниям полёты в Евросоюз. Своим авиакомпаниям лидеры ЕС также рекомендовали отказаться от полётов в Минск.