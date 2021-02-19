Байден намерен лично посетить саммит лидеров G7 в Великобритании

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Июньский саммит «Большой семёрки» пройдёт на курорте Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл. Президент США Джо Байден собирается посетить его лично.

19 февраля американский лидер принимает участие в онлайн-встрече «Большой семёрки» стал первым с апреля 2020 года. Участие в нем принимают премьер-министры Великобритании, Италии - Марио Драги, Канады - Джастин Трюдо, Японии - Ёсихидэ Суга, президенты США Джо Байден и Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, представители Евросоюза - глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Для лидеров трех стран - Италии, США и Японии - а также для руководства Евросоюза это первая встреча в этом формате.

Встреча началась в 14:00 (17:00 мск). Как ожидается, она продлится около двух часов, — сообщает ТАСС.

В Белом доме отметили, что на саммите Байден намерен поднять вопросы, связанные с пандемией и восстановлением мировой экономики. Ещё одной темой обсуждения станут «экономические вызовы» со стороны Китая. Президент США планирует посетить следующий саммит очно. Саммит G7 пройдёт в Великобритании. 11-13 июня в курортном городке Карбис-Бэй.