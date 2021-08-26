BadComedian назвал разницу между российским и зарубежным кино

Блогер Евгений Баженов (BadComedian) считает, что российское кино в целом направлено на угодничество начальству, а на Западе фильмы снимают для публики. Он рассказал NEWS.ru, что большая часть российских фильмов пропагандирует идеи, которые конфликтуют со зрительским восприятием.

Кино направлено в основном на заработок денег. Наше кино направлено на исполнение желаний начальства. Надо фильм ко Дню Победы, надо фильм, где вопреки что-то [происходит], спорт какой-то к определённой дате снять, и за это вы получите госденьги. Редкие исключения, когда совмещается заказ и творческая составляющая режиссёра, — рассказал Баженов.

По его словам, кино в России живёт на государственные деньги и налоги граждан. На Западе существует другая схема. Баженов подчеркнул, что у них снимают кино не для угодничества начальству, а для широкой публики. Американский рынок фильмов намного больше, и создание контента там построено на других принципах: сериалы заказывают онлайн-сервисы, которым важно, чтобы их смотрели.

Блогер отметил, что в России могут на техническом и сценарном уровне качественно снимать кино, и такие фильмы выходят, но большая часть кинокартин снимается с пропагандой идей, которые угодны государству и деятелям искусства.

Вопрос в конфликте зрителей и творцов. Это абсолютно разные лагеря, они друг друга не понимают и друг к другу не очень хорошо относятся, — отметил Баженов.

Он считает, что российские фильмы могут стать качественнее для зрителей, если их снимают для онлайн-кинотеатров. Именно там авторам приходится удерживать интерес к своему продукту длительное время. Заманить трейлером и обмануть, чтобы собрать деньги, не получится, здесь нужно стараться, уверяет Баженов.

Онлайн-кинотеатры показывают неплохие результаты. Какие бы ни были проблемы со сценариями [в онлайн-сериалах], но всё равно видно, что люди стараются, потому что они по большей части независимы от каких-либо «хотелок» заказчика, — считает блогер.

Он добавил, что они вынуждены подстраиваться под интересы зрителя.

Ранее блогер и переводчик Дмитрий Пучков рассказал NEWS.ru, что можно сделать для оздоровления российского кино. По его словам, государству следует не выделять деньги на съемки кому попало, а гражданам заниматься правильным воспитанием и обучением детей, чтобы они снимали хорошие фильмы, когда вырастут.