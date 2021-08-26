Гоблин рассказал, как в России снимать качественное кино

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, рассказал NEWS.ru, что нужно сделать для оздоровления российского кино. По его мнению, нужно правильно воспитывать и обучать детей. Они вырастут и станут снимать хорошие фильмы. Кроме того, государству не следует давать деньги на кино кому попало.

Правильно воспитанные и хорошо обученные дети могут снимать хорошее кино, а отвратительно воспитанные и не имеющие образования будут снимать всю ту же дрянь, которую снимают сейчас, — считает Пучков.

По его словам, государство часто выступает заказчиком фильмов. При этом оно не выдвигает никаких требований — и режиссёры продолжают снимать «антисоветские помои». Пучков убеждён, что следует ужесточить отбор тех, кому выделяются деньги на съёмки.

У нас есть выдающийся пример гражданина Звягинцева, который снял хороший фильм «Возвращение», но потом, как и все, начал снимать «левиафанов» и прочие помои. Творец, он снимает кино про себя, если у него в башке плещется известная субстанция, то ничего другого, кроме проекции этой субстанции, зрители не увидят, — отметил блогер.

Он не увидел никаких перспектив для улучшения ситуации с российским кинематографом.

Картина печальная и выхода никакого нет, — резюмировал Пучков.

Ранее блогер объяснил разницу между книжным и киношным оперативником Московского уголовного розыска Володей Шараповым — одним из главных героев романа «Эра милосердия» братьев Аркадия и Георгия Вайнеров и многосерийного советского фильма «Место встречи изменить нельзя». Он заявил, что литературный оригинал глубже и интереснее, а кинокартина — «бледная тень книги».