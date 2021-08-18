Гоблин назвал «Место встречи изменить нельзя» бледной тенью книги

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, объяснил в разговоре с NEWS.ru разницу между книжным и киношным оперативником Московского уголовного розыска Володей Шараповым — одним из главных героев романа «Эра милосердия» братьев Аркадия и Георгия Вайнеров и многосерийного советского фильма «Место встречи изменить нельзя». По мнению Пучкова, литературный оригинал «гораздо глубже и интереснее», а кинокартина — «бледная тень» книги.

Шарапов в книжке [«Эра милосердия»] не такой, как в кино. Не жизнерадостный комсомолец, а командир штрафной роты. Серьёзный человек, привыкший руководить, командовать. Другое дело, он прибыл с фронта и там всё понятно: здесь мы, а там — враги. Мы хорошие, они плохие — всех надо убить. А дома всё не так, о чём, собственно, и книга, как он вживается во всё, нельзя стрелять в кого попало, подход другой, — отметил в Пучков.

Он подчеркнул, что в реальной жизни подобные типажи действительно могут встречаться в силовых органах, но только «когда приходят на службу».

Когда пооботрётся, поймёт, что к чему, — тогда наоборот. Невозможно быть таким прекраснодушным. Это не деформация, это понимание того, как устроена жизнь. <...> Правда, от этого понимания крыша может съехать у некоторых, что тоже бывает. Так она и без этого съезжает. Увы, так жизнь устроена. Люди, как правило, изнанку этого не видят, они всё время кричат, что не хотят смотреть «чернуху». Это ваша жизнь, а не чернуха, — заключил блогер.

Пятисерийный художественный фильм «Место встречи изменить нельзя» режиссёра Станислава Говорухина вышел в 1979-м. Главные роли оперативников МУРа Володи Шарапова и Глеба Жеглова сыграли Владимир Конкин и Владимир Высоцкий соответственно.

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