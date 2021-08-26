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Азербайджанские миротворцы выведены из Афганистана

12:19, 26 августа 2021
Азербайджанские миротворцы выведены из Афганистана Фото: wwwmodgovaz/facebook.com
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120 азербайджанских военных, которые служили в аэропорту Кабула, были эвакуированы из Афганистана. Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана.

Как отмечается, военные были перевезены в Анкару, откуда планируют вернуться на родину.

Совместно с турецкими военными азербайджанские миротворцы успешно выполнили все свои обязанности и с высоким профессионализмом обеспечили безопасность в Афганистане,говорится в сообщении.

Азербайджанские миротворцы совместно с турецкими военными обеспечивали безопасность аэропорта Кабула в закреплённом за ними секторе. Они оставались в стране после вывода западного военного контингента и участвовала в охране и защите международного аэропорта в Кабуле.

На данный момент талибы полностью контролируют весь Афганистан. Официальный представитель движения Мохаммад Наим заявил об окончании боевых действий в стране. Он подчеркнул, что «Талибан» гарантировал безопасность иностранцам и дипломатическим миссиям.

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