Азербайджан показал защищающих аэропорт Кабула миротворцев

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Азербайджанские миротворцы совместно с турецкими военными обеспечивают безопасность аэропорта Кабула в закреплённом за ними секторе, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

Общее состояние азербайджанских миротворцев, несущих службу в Кабульском международном аэропорту Исламской Республики Афганистан, стабильное. Наши миротворцы в настоящее время выполняют задачи по обеспечению безопасности и обороны в закрепленном за ними секторе, — указано в сообщении.

Всего в защите воздушной гавани участвуют 120 азербайджанских военных.

Главы МИД Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор накануне. Они обсудили деятельность азербайджанских и турецких миротворцев в южноазиатском государстве.

Азербайджанские военные остаются в стране после вывода западного военного контингента. Миротворческая миссия Азербайджана участвует в охране и защите международного аэропорта в Кабуле.

Ранее члены запрещённого в России движения «Талибан» призвали другие страны помочь восстановить Афганистан. Их представитель Сухейл Шахин заявил, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и лидеры других государств должны уважать желания афганского народа и оказывать ему помощь.

На данный момент талибы полностью контролируют весь Афганистан. Официальный представитель движения Мохаммад Наим заявил об окончании боевых действий в стране. Он подчеркнул, что «Талибан» гарантировал безопасность иностранцам и дипломатическим миссиям.