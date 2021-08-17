Азербайджан показал защищающих аэропорт Кабула миротворцев
Денис Коробейников
Денис Коробейников
17:18, 17 августа 2021
Фото: Скриншот с видео/milinfolive/vk.com
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Азербайджанские миротворцы совместно с турецкими военными обеспечивают безопасность аэропорта Кабула в закреплённом за ними секторе, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
Общее состояние азербайджанских миротворцев, несущих службу в Кабульском международном аэропорту Исламской Республики Афганистан, стабильное. Наши миротворцы в настоящее время выполняют задачи по обеспечению безопасности и обороны в закрепленном за ними секторе, — указано в сообщении.
Всего в защите воздушной гавани участвуют 120 азербайджанских военных.
Главы МИД Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор накануне. Они обсудили деятельность азербайджанских и турецких миротворцев в южноазиатском государстве.
Азербайджанские военные остаются в стране после вывода западного военного контингента. Миротворческая миссия Азербайджана участвует в охране и защите международного аэропорта в Кабуле.
Ранее члены запрещённого в России движения «Талибан» призвали другие страны помочь восстановить Афганистан. Их представитель Сухейл Шахин заявил, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и лидеры других государств должны уважать желания афганского народа и оказывать ему помощь.
На данный момент талибы полностью контролируют весь Афганистан. Официальный представитель движения Мохаммад Наим заявил об окончании боевых действий в стране. Он подчеркнул, что «Талибан» гарантировал безопасность иностранцам и дипломатическим миссиям.