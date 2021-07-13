Азербайджан заявил об обстреле своих позиций в Карабахе

Позиции ВС Азербайджана были обстреляны в окрестностях города Шуша. Об этом заявили в Министерстве обороны страны.

13 июля в 21:34 и 21:45 незаконные армянские вооружённые отряды, находящиеся на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу из пулемётов и автоматов позиции Азербайджанской Армии в окрестностях города Шуша, — говорится в сообщении.

В результате инцидента пострадавших и раненых среди личного состава нет.

Ранее в Минобороны Азербайджана сообщили об обстреле своих позиций вечером 9 июля. Это произошло в направлении села Заманлы Гедабекского района.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.