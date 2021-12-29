Азербайджан передал Армении пять армянских военнослужащих

Азербайджан передал Армении при посредничестве Венгрии пятерых армянских военнослужащих, которые были задержаны во время боестолкновений на границе двух стран 16 ноября, говорится в сообщении госкомиссии республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан. Как отмечается, Азербайджан в ноябре — декабре 2021 года вернул Армении 21 армянского военнослужащего.

Азербайджан, исходя из принципа гуманизма, при посредничестве Венгрии сегодня передал армянской стороне пятерых военных, задержанных 16 ноября при предотвращении провокации, совершённой ВС Армении в направлении Кельбаджара на государственной границе, — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван вернул задержанных азербайджанских военнослужащих без каких-либо предварительных условий. По его словам, так Армения продемонстрировала свою приверженность международным нормам и правилам.

До этого лидер страны заявил, что после встреч с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым возникла возможность открыть эру мирного развития для Армении и региона в целом. По его словам, Армения сделает всё возможное, чтобы продвинуться в направлении мирного развития страны и региона.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.