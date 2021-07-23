Азербайджан обвинил Армению в обстреле позиции в Кельбаджарском районе

Подразделения вооружённых сил Армении обстреляли позиции азербайджанской армии а территории Кельбаджарского района. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

В сообщении говорится, что инцидент произошёл 26 июля в 3:00 часов. Подразделения вооружённых сил Армении с расположенных на территории Басаркечарского района боевых позиций обстреляли из гранатомётов и стрелкового оружия позиции азербайджанской армии на территории Кельбаджарского района.

Подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на этом направлении, предпринимают адекватные ответные меры, — отметили в Минобороны страны.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал об укреплении позиций на границе с Арменией.