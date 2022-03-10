Азербайджан направит жителям Украины гуманитарную помощь

Правительство Азербайджана направит жителям Украины гуманитарную помощь. Грузовой самолёт с медикаментами и продуктами питания вылетит в Киев из международного аэропорта Гейдар Алиев в 09.00 по местному времени (08:00 мск), сообщает РИА Новости.

Гуманитарный груз общим весом 380 тонн доставит авиакомпания Silkway. В церемонии отправки груза принял участие посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на сессии Совета по правам человека ООН заявил, что гуманитарный кризис на Украине требует принятия целесообразных мер, чтобы снизить влияние ситуации на гражданское население. Министр подчеркнул, что Баку поддерживает прямые контакты между Москвой и Киевом.

Накануне Россия организовала доставку на Украину 1671 тонны гуманитарной помощи, включая продукты питания и лекарственные препараты.

Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам глава государства отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.