Азербайджан призвал Россию и Украину к безотлагательному диалогу

Гуманитарный кризис на Украине требует принятия целесообразных мер, чтобы снизить влияние ситуации на гражданское население, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на сессии Совета по правам человека ООН. Министр подчеркнул, что Баку поддерживает прямые контакты между Москвой и Киевом, сообщает АПА.

Возникший в Украине гуманитарный кризис требует целесообразных мер по снижению влияния сложившейся ситуации на гражданское население. Исходя из этого, Азербайджан направил украинскому народу медикаменты, медицинское оборудование и другую гуманитарную помощь первой необходимости, — сказал Байрамов.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее провёл телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, в ходе которого стороны обсудили способы оказания гуманитарной помощи Украине. Также лидеры государств обменялись мнениями по вопросам энергетики.

26 февраля Алиев провёл переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудили в том числе ситуацию на Украине, где РФ проводит военную спецоперацию. Кроме того, Путин и Алиев затронули ряд актуальных вопросов «двусторонней и региональной повестки дня».

Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам глава государства отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.

В ответ Евросоюз согласовал «самый жёсткий в истории» пакет санкций против России. Ограничительные меры в том числе будут действовать в отношении Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. О санкциях против российского президента и главы внешнеполитического ведомства также объявили Великобритания, США, Канада и Япония.