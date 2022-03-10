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Россия организовала доставку на Украину более 1670 тонн гуманитарной помощи

18:42, 11 марта 2022
Россия организовала доставку на Украину более 1670 тонн гуманитарной помощи Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
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Россия организовала доставку на Украину 1671 тонны гуманитарной помощи. Всего на пунктах сбора находится 16,5 тыс тонн гуманитарного груза. В том числе речь идёт о продуктах питания и лекарственных препаратах, рассказал на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев, пишут РИА Новости.

На Украину уже доставлена 1671 тонна гуманитарного груза, проведено 212 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки 26 акций в Черниговской области, а также в Донецкой и Луганской народных республиках, в ходе которых мирному населению освобождённых районов передано 250 тонн предметов первой необходимости, включая медикаменты и продукты питания, — заявил он.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв ранее поблагодарил жителей региона, волонтёров и предприятия за собранную гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса.  Он на заседании с заместителями правительства Подмосковья выразил благодарность всем предприятиям, которые за  пять дней собрали практически 400 тонн различного гуманитарного груза. По его словам, помощь уже отправлена в Донецкую и Луганскую народные республики — туда, где такая помощь «очень нужна и смягчает все проблемы, которые там, безусловно, сейчас существуют».

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