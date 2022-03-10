Россия организовала доставку на Украину более 1670 тонн гуманитарной помощи

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Санкции членов Североатлантического альянса по отношению к России необходимы для поддержки Украины в нынешней ситуации, несмотря на то, что страны НАТО не желают их вводить, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, передаёт РИА Новости. Выступая на дипломатическом форуме в Анталии, он отметил, что никто не хочет санкций против России, потому что они оказывают обратное влияние на весь мир.

Никто не хочет этих санкций, они имеют влияние на весь мир, включая страны, которые эти санкции вводят. Но, в то же время, мы обязаны реагировать, — заявил он. Санкционные устремления...