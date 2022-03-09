В Подмосковье собрали 400 тонн гуманитарной помощи для беженцев Донбасса

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поблагодарил жителей региона, волонтёров и предприятия за собранную гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса, передаёт «360». Он выступил на заседании с заместителями правительства Подмосковья.

Большая работа на прошлой неделе и в выходные была развернута нашими волонтёрами, предприятиями. Развернута безвозмездно — хочу это отметить и поблагодарить все предприятия, которые за эти пять с небольшим дней собрали практически 400 тонн различного гуманитарного груза. Он очень востребован. Люди самых разных возрастов, и совсем ребятишки, и взрослые, приносят всё то, что востребовано и необходимо людям, которые находятся в сложной ситуации, — сказал губернатор.

По его словам, гуманитарный груз уже отправлен в Донецкую и Луганскую народные республики — туда, где такая помощь «очень нужна и смягчает все проблемы, которые там, безусловно, сейчас существуют».

Воробьёв заявил, что работа по сбору помощи продолжится. По его словам, в Московской области 130 мест, где можно её оказывать.

Ранее пресс-служба МЧС России в своём Telegram-канале сообщила, что ведомство смогло доставить жителям Украины и Донбасса более 430 тонн гуманитарной помощи. Сообщается, что в состав грузов входят продукты питания, предметы первой необходимости, одежда и бытовая химия.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В Минобороны России отмечали, что наносят высокоточные удары по украинской военной инфраструктуре. Угрозы мирным жителям Украины действия РФ не несут.