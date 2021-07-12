МЧС России: на Украину доставлено более 430 тонн гуманитарной помощи

Пресс-служба МЧС России в своём Telegram-канале сообщила, что ведомство смогло доставить жителям Украины и Донбасса более 430 тонн гуманитарной помощи. Сообщается, что в состав грузов входят продукты питания, предметы первой необходимости, одежда и бытовая химия.

К 8 марта МЧС России доставило более 430 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса и Украины. В составе грузов продукты питания, предметы первой необходимости, одежда и бытовая химия, — отмечает МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что украинские власти разрешили эвакуацию жителей Мариуполя по гуманитарному коридору. Однако Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил, что попытка выхода населения из города сорвалась. Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин пояснил, что причиной тому стал отказ украинской стороны соблюдать режим тишины в Мариуполе и Волновахе. Он также отметил, что мешают людям покинуть Мариуполь и Волноваху националисты.

О провале эвакуации рассказал также глава делегации РФ на переговорах с Украиной Владимир Мединский. По его словам, 6 марта российская сторона подготовила несколько сотен автобусов для вывоза мирных граждан из окружённых городов по гуманитарным коридорам, однако они остались невостребованными.