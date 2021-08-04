Азербайджан экспортировал через Россию полмиллиона тонн нефти за полгода

583 тысячи тонн нефти было экспортировано по нефтепроводу Баку — Новороссийск в январе - июле 2021 года азербайджанской компанией SOCAR. Об этом сообщает агентство "Туран".

По системе компании «Транснефть» транзит нефти из Азербайджана в порт Новороссийск в январе - июле 2021 года составил 583 тысячи тонн. При этом в июле экспорт нефти по этому маршруту составил 84,74 тысячи тонн, — говорится в сообщении.

Если сравнивать с аналогичными показателями прошлого года, то объём экспорта нефти из Азербайджана увеличился в 19,7 раза.

Ранее Азербайджан и Россия договорились о сотрудничестве в сфере сезонного обмена природным газом. Соглашение было подписано в июле до 2023 года. Объёмы поставок газа будут зависеть от уровня добычи и потребления газа в Азербайджане летом. Этот договор позволит обеим сторонам оптимально использовать свою нефтегазовую инфраструктуру. Учитывая высокий рост газодобычи в Азербайджане, страна может создать дополнительные запасы голубого топлива к зиме, так как уровень внутреннего потребления в это время года значительно увеличивается.