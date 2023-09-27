Австрия выступила за участие России и Белоруссии на встречах ОБСЕ

Фото: Khalil Dawood/XinHua/Global Look Press

Александер Шалленберг

На министерских встречах ОБСЕ должны присутствовать в том числе Россия и Белоруссия, заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг. По его словам, которые приводит ТАСС, в организацию входят 57 стран-участниц и они все должны быть представлены на мероприятиях.

Повторю то, что сказал во время министерской встречи в Польше. В эту организацию входят 57 стран-членов. И на наши встречи нужно приглашать все 57 стран-участниц, включая министров иностранных дел Белоруссии и России, — сказал он.

Ранее в Австрии признали неизбежность закупок газа у России. По словам канцлера Карла Нехаммера, это «неприятно» с моральной точки зрения, но избежать этого сейчас невозможно. При этом он подчеркнул, что страна с прошлого года начала ослаблять зависимость от российского газа и работает над расширением поставок через Германию и Италию.

По его словам, контракты австрийского нефтегазового концерна OMV с российским «Газпромом» заключены до 2040 года. Их одностороннее расторжение может дорого обойтись Австрии, подчеркнул он.

Продолжают работать в России и более 90% западных компаний, признал министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг. Он добавил, что для многих предприятий Запада уйти с российского рынка «сложнее, чем это представляют».