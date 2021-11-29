Австрия подготовит закон о штрафе за отказ от вакцинации

Власти Австрии готовят законопроект в введении внушительного штрафа за отказ от вакцинации. Первый штраф за отказ от прививки будет составлять €3,6 тысячи или четыре месяца лишения свободы за неуплату взыскания, пишет Die Presse.

Если человек получит и проигнорирует уже два уведомления властей, он должен будет заплатить €7,2 тысячи. Законопроект планируют подготовить к 6 декабря и отдать на рассмотрение парламента. Одобрить его должны будут обе палаты.

Исключением станут только те люди, кому прививка будет представлять опасность для жизни и здоровья, беременные, а также подростки до 12 лет.

Взимать штраф с жителей власти Австрии планируют с февраля 2022 года. А с 1 февраля будущего года в стране начнётся обязательная вакцинация, которую правительство анонсировало на фоне роста заболеваемости коронавирусом.

Власти Австрии ввели с 22 ноября общенациональный локдаун из-за критической ситуации с заболеваемостью COVID-19 и загруженности больничных коек. Об этом сообщил канцлер республики Александер Шалленберг по итогам совещания с главами регионов. Также Австрия начинает подготовку к введению обязательной вакцинации от COVID-19 с февраля 2022 года.

Ранее член Европарламента от Австрийской партии свободы Роман Хайдер назвал введение обязательной вакцинации от COVID-19 в Австрии «коронафашизмом». По его словам, партия готова противостоять подобному решению.