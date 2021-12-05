Австралия возглавила рейтинг самых «пьющих» стран мира

Австралийцы являются самой пьющей нацией мира, её граждане чаще представителей других народов напивалась без меры, такие сведения были опубликованы в Глобальном исследовании по наркотикам и алкоголю, пишет Daily Mail. На втором месте рейтинга расположились датчане, а «бронза» досталась жителям Финляндии.
По итогам исследования, в 2021 году жители этого континента
Вторая строчка рейтинга по количеству употребляемого алкоголя оказалась за Данией, на третьей расположилась Финляндия. Жители Великобритании и США также оказались в числе самых пьющих в мире, замкнув пятерку лидеров, расположившись на четвертой и пятой месте в списке стран соответственно.
В исследовании также были выявлены народы, которые больше всего испытывают угрызения совести по поводу количества выпитых спиртных напитков. И здесь на первом месте оказались ирландцы — это у них происходило за год примерно в четверти случаев. Самая распространенная причина сожалений у участников опроса — «выпил слишком много и слишком быстро», так ответило 49% респондентов.
По такому показателю, как частота употребления алкоголя лидиром стала Франция — жители пятой республики рассказали, что за год они в среднем пили алкогольные напитки не менее 132 дней. Чуть меньше такой показатель в Новой Зеландии — 120 дней, завершают тройку Нидерланды — 112 дней.
Ранее был опубликован подобный российский рейтинг, где самыми «пьющими» регионами России в этом году стали Москва, Московская область и Санкт-Петербург. По мнению экпертов, такие показатели связаны с влиянием пандемии.