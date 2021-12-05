Австралия возглавила рейтинг самых «пьющих» стран мира

Австралийцы являются самой пьющей нацией мира, её граждане чаще представителей других народов напивалась без меры, такие сведения были опубликованы в Глобальном исследовании по наркотикам и алкоголю, пишет Daily Mail. На втором месте рейтинга расположились датчане, а «бронза» досталась жителям Финляндии.

По итогам исследования, в 2021 году жители этого континента напивались в среднем 27 раз, это почти вдвое превысило мировой показатель, который держится на уровне 15 случаев за год. Опрос показал, что граждане Австралии обычно наполняют свои бокалы хмельным напитком, вином, или более крепкой выпивкой в ​​среднем два дня в неделю.

Вторая строчка рейтинга по количеству употребляемого алкоголя оказалась за Данией, на третьей расположилась Финляндия. Жители Великобритании и США также оказались в числе самых пьющих в мире, замкнув пятерку лидеров, расположившись на четвертой и пятой месте в списке стран соответственно.

В исследовании также были выявлены народы, которые больше всего испытывают угрызения совести по поводу количества выпитых спиртных напитков. И здесь на первом месте оказались ирландцы — это у них происходило за год примерно в четверти случаев. Самая распространенная причина сожалений у участников опроса — «выпил слишком много и слишком быстро», так ответило 49% респондентов.

По такому показателю, как частота употребления алкоголя лидиром стала Франция — жители пятой республики рассказали, что за год они в среднем пили алкогольные напитки не менее 132 дней. Чуть меньше такой показатель в Новой Зеландии — 120 дней, завершают тройку Нидерланды — 112 дней.

Ранее был опубликован подобный российский рейтинг, где самыми «пьющими» регионами России в этом году стали Москва, Московская область и Санкт-Петербург. По мнению экпертов, такие показатели связаны с влиянием пандемии.