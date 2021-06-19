Названы регионы — лидеры по потреблению алкоголя

https://static.news.ru/photo/117e4e36-d222-11eb-b162-96000091f725_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Самыми «пьющими» регионами России в этом году стали Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Данные по лидерам в потреблении алкоголя приводят «Известия» со ссылкой на Росалкогольрегулирование.

Москвичи в I квартале текущего года выпили 6,4 млн декалитров водки, коньяка, шампанского и других спиртных напитков. В Московской области выпито 6 млн декалитров спиртного, в Санкт-Петербурге — 3,37 млн декалитров. Самыми непьющими регионами оказались Ингушетия, Чечня и Чукотка.

В десятку любителей спиртного попали Свердловская область (2,34 млн), Краснодарский край (2,16 млн), Татарстан (1,63 млн), а также Нижегородская область (1,62 млн), Башкирия (1,48 млн), Челябинская (1,5 млн) и Ленинградская (1,3 млн) области.

В десятку регионов с минимальным потреблением алкоголя попали Тува (36,7 тыс. декалитров), НАО (37,4 тыс.), Карачаево-Черкесия (42,3 тыс.), Кабардино-Балкария (46 тыс.). Непьющими оказались Северная Осетия — Алания (49 тыс. декалитров), Калмыкия (67,2 тыс.) и ЕАО (86 тыс.).

По округам места распределились так: на первом месте ЦФО, где выпито 21 млн декалитров спиртного, затем идут ПФО — 12,16 млн, СЗФО — 9,17 млн.

На самом деле цифры показывают снижение потребления алкоголя, когда из-за коронавируса были введены ограничения на работу кафе, ресторанов, баров и продажу алкоголя населению. Эксперты при этом признают, что роста потребления алкоголя не было.

«Это удивительно! Тем более что весь средний класс, а это миллионов 20 потребителей, который обычно два раза в год уезжали в отпуск за границу, с апреля сидели и пили в России. Лично мне трудно это объяснить», — приводит газета пояснение гендиректора Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадима Дробиза.

Как сообщалось ранее, три года назад самыми непьющими оказались республики Северного Кавказа: Чечня, Ингушетия, Дагестан. Самыми «пьющими» — регионы Дальнего Востока: Чукотка, Магаданская, Сахалинская области.