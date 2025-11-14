Атака на Киев ночью 14 ноября: удары по ТЭЦ, цели, что известно

Военно-политические Telegram-каналы сообщают о мощной атаке на Киев в ночь на 14 ноября. Министерство обороны РФ информацию не комментировало. Что известно о ситуации на данный момент, каковы цели налета?

Что известно об атаке на Киев ночью 14 ноября

В Киеве прогремели мощные взрывы, передает издание «Общественное». Отмечается, что сигнал воздушной тревоги звучит на территории всей Украины. В настоящее время сохраняется режим повышенной готовности.

Telegram-канал SHOT также сообщил о мощных взрывах в Киеве. По данным авторов, удары наносятся «Геранями» и «Кинжалами» по военным целям и объектам критической инфраструктуры.

«По информации SHOT, в украинской столице уже зафиксировано несколько прилетов, в том числе в районе крупнейшей в Киеве ТЭЦ-6, ТЭЦ-5, Дарницкой ТЭЦ и Белоцерковской ТЭС. Сейчас в местах прилетов наблюдаются сильные пожары, также жители сообщают о перепадах напряжения и перебоях с электроэнергией. Кроме этого, очевидцы заявляют об ударах по ж/д инфраструктуре противника, — сказано в публикации.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» также подтвердил нанесение мощных ударов по энергообъектам в Киеве. Как заявил канал, около 30 ударных дронов летят в сторону украинской столицы.

«Одна из баллистической ракет ударила и по Умани: ракета пролетела Киевщину и направилась в сторону Черкасской области», — отметили авторы.

В Telegram-канале телеведущего Владимира Соловьева подтверждается блэкаут Киева.

Министерство обороны РФ данную информацию не комментировало.

Какие последние новости выходили о взрывах в Киеве

Ночью 10 октября Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщал, что в Киеве были слышны взрывы и стрельба. По данным авторов, шла атака на ТЭЦ-6 — крупнейшей теплоэлектроцентрали украинской столицы.

Авторы канала писали, что в городе фиксировались перебои с электричеством.

«Взрывы и стрельба в Киеве: идет атака на ТЭЦ-6, начались перебои с электричеством. Атака продолжается, в разных районах столицы Украины перебои со светом и водой. ДТЭК подтверждает перебои с электричеством», — говорилось в посте.

По информации канала, над регионами Украины было замечено 150 ударных БПЛА «Герань. Кроме того, авторы писали, что под атакой находились объекты ВСУ в Днепропетровске.

