Минобороны: российская артиллерия уничтожила свыше 600 украинских военных В Минобороны РФ заявили об уничтожении артиллерией более 600 украинских военных за ночь

Артиллерия ВС РФ / Фото MOD Russia//Global Look Press

Минобороны России сообщило, что российские артиллеристы за ночь уничтожили более 600 бойцов украинских вооружённых сил. Помимо этого ВС РФ удалось ликвидировать 32 украинских пункта управления, пять складов и 51 позицию артиллерии противника.

Артиллерийскими подразделениями поражены 32 пункта управления, 5 складов с боеприпасами, 403 опорных пункта, районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 51 позиция украинской артиллерии. Уничтожено свыше 600 националистов и 61 единица вооружения и военной техники, — заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Ранее Минобороны РФ показало кадры «ночной охоты» вертолётов Ка-52 «Аллигатор». Экипажи нанесли удары управляемыми ракетами по пунктам управления украинских войск.

ВКС России ранее уничтожили три локатора подсвета и наведения ЗРК С-300 близ населённых пунктов Санджейка, Крысино и Вольнянск на Украине. Также была выведена из строя установка тактического ракетного комплекса «Точка-У» в районе Новая Дмитровка.