Армия обороны Израиля сообщила об ударах по Газе

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Армия Израиля в настоящее время наносит удары по сектору Газа. Об этом сообщили в армейской пресс-службе. Удары производятся в рамках операции «Рассвет».

В настоящее время армия обороны Израиля наносит удары по целям в секторе Газа, — говорится в сообщении.

Операция «Рассвет» была начата израильской армией в пятницу, 5 августа. Она проводится против палестинской группировки «Исламский джихад» в регионе. Вооруженные силы наносят удары по анклаву, при этом в тылу израильского государства введено чрезвычайное положение.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения сектора Газа, в результате израильских ударов к вечеру субботы погибли по меньшей мере 15 человек, еще 125 получили ранения. Кроме того, в группировке подтвердили гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари.

Всю предыдущую ночь и весь день субботы в граничащих с сектором Газа районах Израиля и ряде городов в центре страны звучит воздушная тревога.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала очередной виток эскалации в зоне палестино-израильского конфликта. Она призвала стороны к сдержанности и возврату к режиму прекращения огня.