Армения опровергла заявления Азербайджана об обстрелах на границе

Граница Армении с Азербайджаном / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны Армении опровергло заявления об обстрелах позиций азербайджанской армии армянскими военнослужащими. По сообщению ведомства, ситуация на границе относительно стабильная и находится под контролем ВС Армении.

Сообщение о том, что якобы в ночь с 17 на 18 мая подразделения ВС Армении обстреляли из стрелкового оружия разного калибра азербайджанские боевые позиции на восточном направлении границы, не соответствуют действительности, — говорится на сайте ведомства.

До этого Минобороны Азербайджана заявило, что за минувшую ночь позиции азербайджанской армии подверглись интенсивному обстрелу в направлении Кельбаджарского района. По сообщению ведомства, обстрелы осуществлялись с применением разнокалиберного стрелкового оружия и пулемётов.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.