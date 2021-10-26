Армейский порядок: переворот в Судане вбил клин между США и Израилем

Новый госпереворот в Судане, который подвёл черту под балансом между гражданскими и военными властями, выявил серьёзные разногласия между США и ближневосточными союзниками. Арест премьер-министра Абдуллы Хамдука и его соратников, инициированный армейским командованием во главе с генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом, вызвал резкое неприятие администрации президента Джо Байдена, но, похоже, порадовал израильскую сторону. На полуофициальном уровне в Израиле говорят о том, что именно нахождение у руля армейских сил приведёт к сближению Судана с еврейским государством и, возможно, в перспективе с Западом.

Смена власти в Судане подытожила долгое противостояние между военными и гражданскими структурами, которые составляли переходное руководство страны, возникшее после свержения в 2019 году «пожизненного» президента Омара Башира. Несмотря на то что потерявшее в эти дни контроль над ситуацией гражданское правительство было сформировано благодаря масштабному компромиссу между различными политическими силами, управленческие полномочия то и дело становились предметом его споров с армией. Катализатором переворота стали продолжавшиеся в последнее время в столице народные волнения.

Действующий закон о чрезвычайном положении не предназначен для ограничения свобод, — заявил аль-Бурхан, объясняя на первой после переворота пресс-конференции действия нового руководства. — Мы отменим закон о чрезвычайном положении после реструктуризации государственных институтов.

Ситуацию с арестом Хамдука командующий интерпретировал по-своему, заявив, что глава правительства находится у него дома в целях безопасности. Главной угрозой для армии сейчас остаётся уличная оппозиция, в связи с чем в ближайшее время стоит ожидать попадания под запрет профсоюзов и всех тех политических сил, которые могут противостоять военным.

Немилость США

США раскритиковали захват власти суданскими военными. Госдепартамент сообщил , что на фоне насильственных действий со стороны армейского командования Вашингтон вынужден заморозить финансовую поддержку африканской стране, предназначавшуюся для демократических преобразований после падения Башира.

Массовые демонстрации в поддержку гражданского правления в Судане MOHAMMED ABU OBAID/EPA/TASS

Военным должностным лицам следует немедленно освободить всех задержанных политических деятелей и обеспечить их безопасность, полностью восстановить переходное правительство во главе с гражданскими, воздержаться от какого бы то ни было насилия в отношении участников акций протеста, включая применение боевых патронов, — заявил руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

Американская дипломатия неоднократно высказывала поддержку «сохранению демократического переходного процесса, ведущего к свободным и справедливым выборам, на которых суданский народ выберет своих представителей в конце переходного периода».

Вашингтон оказывал существенное влияние и на внешнюю политику Хартума. Именно США в эпоху Дональда Трампа попытались инициировать процесс нормализации дипломатических отношений Судана с Израилем в рамках Авраамовых соглашений. Взамен Хартуму были обещаны помощь и вычёркивание из американского списка стран — спонсоров терроризма.

Сейчас в Госдепе говорят , что в сложившихся обстоятельствах вопрос восстановления связей между африканской страной и еврейским государством нуждается в пересмотре. Никаких дополнительных деталей дипломаты не приводят.

Произраильские силы

Само сближение Судана с еврейским государством не было столь простым. В процессе выяснилось, что израильская сторона предпочитает вести контакты с военными и разведкой, нежели с гражданскими политиками в Хартуме. Это вызвало нарекания со стороны последних, и о дипломатическом фаворитизме израильтян было доложено Вашингтону.

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Последние комментарии официальных лиц еврейского государства в местных СМИ свидетельствуют, что аль-Бурхан является наиболее приемлемой для них фигурой.

Страна не является демократической, поскольку в течение тридцати лет она находилась под авторитарным режимом Омара Башира. Несмотря на то что мы понимаем, почему США хотели бы видеть демократизацию Судана и сделку между [гражданскими и военными] властями, аль-Бурхан — это тот, кто больше всего склонен к укреплению связей [Хартума] с США и Израилем, — заявил газете Israel Hayom неназванный чиновник.

По его словам, государственный переворот был неизбежен в условиях полного разлада между главой правительства и армейскими структурами и было вполне очевидно, что рано или поздно это могло достигнуть точки кипения.

В свете того факта, что вооружённые силы являются более мощной силой в стране, а аль-Бурхан является их главнокомандующим, события повышают вероятность стабилизации в Судане, которая будет иметь решающее значение для региона, — говорит собеседник Israel Hayom.

Однако подобная ситуация не даёт ответа на вопрос, продолжат ли США и дальше оставаться посредником в процессе расширения Авраамовых соглашений или инициированная командой Трампа дипломатическая оттепель будет двигаться дальше по своей естественной логике.