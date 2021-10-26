Армейский порядок: переворот в Судане вбил клин между США и Израилем

Новый госпереворот в Судане, который подвёл черту под балансом между гражданскими и военными властями, выявил серьёзные разногласия между США и ближневосточными союзниками. Арест премьер-министра Абдуллы Хамдука и его соратников, инициированный армейским командованием во главе с генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом, вызвал резкое неприятие администрации президента Джо Байдена, но, похоже, порадовал израильскую сторону. На полуофициальном уровне в Израиле говорят о том, что именно нахождение у руля армейских сил приведёт к сближению Судана с еврейским государством и, возможно, в перспективе с Западом.
Смена власти в Судане подытожила долгое противостояние между военными и гражданскими структурами, которые составляли переходное руководство страны, возникшее после свержения в 2019 году «пожизненного» президента Омара Башира. Несмотря на то что потерявшее в эти дни контроль над ситуацией гражданское правительство было сформировано благодаря масштабному компромиссу между различными политическими силами, управленческие полномочия то и дело становились предметом его споров с армией. Катализатором переворота стали продолжавшиеся в последнее время в столице народные волнения.
Действующий закон о чрезвычайном положении не предназначен для ограничения свобод, — заявил аль-Бурхан, объясняя на первой после переворота пресс-конференции действия нового руководства. — Мы отменим закон о чрезвычайном положении после реструктуризации государственных институтов.
Ситуацию с арестом Хамдука командующий интерпретировал по-своему, заявив, что глава правительства находится у него дома в целях безопасности. Главной угрозой для армии сейчас остаётся уличная оппозиция, в связи с чем в ближайшее время стоит ожидать попадания под запрет профсоюзов и всех тех политических сил, которые могут противостоять военным.
Немилость США
США раскритиковали захват власти суданскими военными. Госдепартамент сообщил, что на фоне насильственных действий со стороны армейского командования Вашингтон вынужден заморозить финансовую поддержку африканской стране, предназначавшуюся для демократических преобразований после падения Башира.
Массовые демонстрации в поддержку гражданского правления в СуданеMOHAMMED ABU OBAID/EPA/TASS
Военным должностным лицам следует немедленно освободить всех задержанных политических деятелей и обеспечить их безопасность, полностью восстановить переходное правительство во главе с гражданскими, воздержаться от какого бы то ни было насилия в отношении участников акций протеста, включая применение боевых патронов, — заявил руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
Американская дипломатия неоднократно высказывала поддержку «сохранению демократического переходного процесса, ведущего к свободным и справедливым выборам, на которых суданский народ выберет своих представителей в конце переходного периода».
Вашингтон оказывал существенное влияние и на внешнюю политику Хартума. Именно США в эпоху Дональда Трампа попытались инициировать процесс нормализации дипломатических отношений Судана с Израилем в рамках Авраамовых соглашений. Взамен Хартуму были обещаны помощь и вычёркивание из американского списка стран — спонсоров терроризма.
Сейчас в Госдепе говорят, что в сложившихся обстоятельствах вопрос восстановления связей между африканской страной и еврейским государством нуждается в пересмотре. Никаких дополнительных деталей дипломаты не приводят.
Произраильские силы
Само сближение Судана с еврейским государством не было столь простым. В процессе выяснилось, что израильская сторона предпочитает вести контакты с военными и разведкой, нежели с гражданскими политиками в Хартуме. Это вызвало нарекания со стороны последних, и о дипломатическом фаворитизме израильтян было доложено Вашингтону.
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Последние комментарии официальных лиц еврейского государства в местных СМИ свидетельствуют, что аль-Бурхан является наиболее приемлемой для них фигурой.
Страна не является демократической, поскольку в течение тридцати лет она находилась под авторитарным режимом Омара Башира. Несмотря на то что мы понимаем, почему США хотели бы видеть демократизацию Судана и сделку между [гражданскими и военными] властями, аль-Бурхан — это тот, кто больше всего склонен к укреплению связей [Хартума] с США и Израилем, — заявил газете Israel Hayom неназванный чиновник.
По его словам, государственный переворот был неизбежен в условиях полного разлада между главой правительства и армейскими структурами и было вполне очевидно, что рано или поздно это могло достигнуть точки кипения.
В свете того факта, что вооружённые силы являются более мощной силой в стране, а аль-Бурхан является их главнокомандующим, события повышают вероятность стабилизации в Судане, которая будет иметь решающее значение для региона, — говорит собеседник Israel Hayom.
Однако подобная ситуация не даёт ответа на вопрос, продолжат ли США и дальше оставаться посредником в процессе расширения Авраамовых соглашений или инициированная командой Трампа дипломатическая оттепель будет двигаться дальше по своей естественной логике.