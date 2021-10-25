Неизвестные лица задержали премьера и ещё ряд министров Судана

Читайте нас в Google Новости

В Судане группа неизвестных лиц в военной форме задержала премьер-министра Абдаллу Хамдока и посадила его под домашний арест. Также были схвачены четыре министра и гражданский представитель Суверенного совета, сообщил Аl Hadath.

Телеканал отмечает, что дом главы правительства окружили военные. Они перекрыли въезды и выезды из столицы Хартума.

При этом телеканал Al-Jazeera передаёт, что в числе задержанных — министры промышленности, информации, связи, советник премьер-министра, а также губернатор провинции Хартум и член переходного Суверенного совета страны.

Массовые аресты начались в ночь на 25 октября после встречи главы Суверенного совета страны Абдель Фаттаха аль-Бурхана и Хамдока.

Между тем дочь министра промышленности Ибрагима Шейха заявила журналистам, что его задержали члены Объединённых отрядов. Они были сформированы летом по приказу замглавы Суверенного совета.

Арест политиков вызвал негативную реакцию жителей Хартума, которые вышли на улицы и перекрыли ряд городских улиц.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Запад во вмешательстве во внутренние дела Судана. Жителям страны начали навязывать «подходы по вопросам выстраивания демократии в западном понимании этого слова», отметила она.

Ранее сообщалось, что в Судане произошла неудачная попытка государственного переворота. На улицах Хартума появились танки. Командование ВС и руководящий страной Суверенный совет призывали народ встать на защиту страны.