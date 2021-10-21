Захарова обвинила Запад во вмешательстве во внутренние дела Судана

Ряд внешних игроков решили, что жителям Судана лучше будет жить в двух разных государствах, после чего началась кампания по внешнему вмешательству. Об этом на еженедельном брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru. По её словам, суданцам навязывались подходы по вопросам выстраивания демократии в западном понимании этого слова.

Дипломат подчеркнула, что раздел Судана был затеян не российской стороной.

Когда читаешь материалы на эту тему, волей-неволей складывается ощущение, что опять ищут каких-то виноватых, которых точно к этой ситуации отнести невозможно. Сегодня традиционная структура суданского общества находится под серьёзным напряжением, — сказала Захарова.

По её словам, граждане этой страны должны сами определить свою судьбу. Это «фундаментальный принцип российской стороны, и он основан на международном праве».

Мы рассчитываем, что все те, кто пытается противостоять этому принципу, в полной мере осознают ответственность за судьбу того государства и народа, чью жизнь они намерены переделать по собственным лекалам, — заключила дипломат.

На пресс-конференции по итогам встречи со своей коллегой из Гвинеи-Бисау Сузи Карлой Барбозой глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона всячески стремилась сохранить территориальную целостность Судана, единство этого крупного государства Африканского континента. Однако, по его словам, ряд внешних игроков, прежде всего США, решили за граждан этой страны, что им будет лучше жить в двух разных государствах.

9 января 2011 года состоялся референдум самоопределения Южного Судана, результатом которого стало разделение государства Судан на южное и северное государства. Парламент Судана принял заявление, в котором соседний Южный Судан был назван «вражеской страной».

Ранее сообщалось, что в Судане произошла неудачная попытка государственного переворота. На улицах города Хартум (столица Судана) появились танки. Командование ВС и руководящий страной Суверенный совет призывали народ встать на защиту страны. Правительство и члены совета работают в обычном режиме.