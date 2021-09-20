Военные пресекли попытку госпереворота в Судане

Неудачная попытка государственного переворота произошла в Судане. Армия и регулярные войска держат ситуацию под контролем. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Отмечается, что путч провалился . На улицах города Хартум (столица Судана) появились танки. Командование ВС и руководящий страной Суверенный совет призывали народ встать на защиту страны и защитить переходный период. Правительство и члены совета работают в обычном режиме.

По данным Al Arabiya, за попыткой госпереворота стоит группа функционеров и сторонников режима бывшего президента Судана Омара аль-Башира. На данный момент задержано несколько офицеров бронетанковых войск.

Ранее сообщалось, что 5 сентября в столице Гвинеи Конакри произошёл государственный переворот. Ведущие к резиденции 83-летнего Конде дороги были закрыты, в центре столицы велась стрельба. Восстание против президента поднял глава спецназа Гвинеи Мамади Думбуя. Он захватил лидера, распустил правительство, закрыл границы и отменил действующую конституцию.

В МИД РФ выступили против любых попыток неконституционной смены власти в Гвинее. В ведомстве призвали все гвинейские политические силы воздерживаться от действий, которые могут спровоцировать дальнейшее насилие и вести дело к мирному урегулированию сложившейся ситуации путём переговоров.