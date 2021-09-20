Военные пресекли попытку госпереворота в Судане

Неудачная попытка государственного переворота произошла в Судане. Армия и регулярные войска держат ситуацию под контролем. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
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По данным Al Arabiya, за попыткой госпереворота стоит группа функционеров и сторонников режима бывшего президента Судана Омара аль-Башира. На данный момент задержано несколько офицеров бронетанковых войск.
Ранее сообщалось, что 5 сентября в столице Гвинеи Конакри произошёл государственный переворот. Ведущие к резиденции 83-летнего Конде дороги были закрыты, в центре столицы велась стрельба. Восстание против президента поднял глава спецназа Гвинеи Мамади Думбуя. Он захватил лидера, распустил правительство, закрыл границы и отменил действующую конституцию.
В МИД РФ выступили против любых попыток неконституционной смены власти в Гвинее. В ведомстве призвали все гвинейские политические силы воздерживаться от действий, которые могут спровоцировать дальнейшее насилие и вести дело к мирному урегулированию сложившейся ситуации путём переговоров.