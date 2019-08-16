Переходный Военный совет Судана и оппозиционный альянс «За свободу и перемены» подписали Конституционную декларацию. Торжественная церемония состоялась в Хартуме.
Документ, согласованный сторонами 3 августа, определяет основные принципы переходного периода в стране, передаёт
Одновременно армия и оппозиция подписали окончательный вариант политического соглашения, в котором прописаны основные положения политического устройства страны на переходный период. Проект этого документа был согласован в июле.
Достижению договорённостей предшествовали длительные переговоры, которые проходили на фоне массовых акций протеста. Люди выступали против единовластия военных.
Масштабные акции протеста, вызванные тяжелейшей экономической ситуацией, продолжались в Судане несколько месяцев. 11 апреля, как писал News.ru, армия взяла управление в свои руки, отстранив от должности правившего 30 лет Омара аль-Башира. Он должен предстать перед судом 17 августа.