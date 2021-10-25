Названа причина военного переворота в Судане

Военные Судана испугались утраты влияния над гражданским населением страны и устроили переворот. Такое мнение высказал Гуннар Сёрбё, специалист по Судану и бывший директор Института Кристиана Микельсена в Бергене, Норвегия, в комментарии для Lenta.ru.

Сёрбё подчеркнул, что военная элита играла решающую роль в изменении политического курса Судана. Помимо этого, они контролировали крупные компании, именно поэтому испугавшиеся утраты влияния в стране военные решились на государственный переворот. Также Сёрбё не исключил вероятности того, что революцию субсидировали зарубежные страны, например Египет.

Но это может поставить Судан в очень сложное положение, поскольку тогда страна не получит обещанную международную помощь от западных стран, включая США. Кроме того, могут быть свёрнуты меры по помощи стране в списании международного долга, который очень велик, — оценил риски Сёрбё.

Ранее в Судане группа неизвестных лиц в военной форме задержали премьер-министра Абдаллу Хамдока и посадили его под домашний арест. Также были схвачены четыре министра и гражданский представитель Суверенного совета.

Массовые аресты начались в ночь на 25 октября после встречи главы Суверенного совета страны Абдель Фаттаха аль-Бурхана и Хамдока. Это вызвало негативную реакцию жителей Хартума, которые вышли на улицы и перекрыли ряд городских улиц.