В Хартуме празднуют заключение 17 августа договорённостей между переходным Военным советом и основной оппозиционной силой — альянсом «За свободу и перемены». В числе подписанных документов — Конституционная декларация и Соглашение о переходном периоде. Как заявил присутствовавший на торжественной церемонии подписания соглашений председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат, компромисс между военными и оппозицией — это «ответ на чаяния и требования народа». Впрочем, есть основания полагать, что влияние армии на процессы в стране всё равно будет высоким.

Глава старейшей оппозиционной партии страны «Аль-Умма» Садык аль-Махди заявил, что договорённости приведут Судан «к гражданскому правлению». Компромиссу предшествовали недели непростых переговоров между сторонами конфликта. Как армия, так и оппозиция приписывали друг другу попытки узурпации власти и недоговороспособность. Однако посреднические усилия Эфиопии и Африканского союза дали им возможность найти взаимоприемлемый формат управления страной.

Так, например, Конституционная декларация определяет основные этапы так называемого переходного периода в Судане и выступает теперь основной законодательной базой для пошаговой передачи власти от военных гражданским силам. Документ содержит те принципы, на которых будут взаимодействовать основные органы власти. Вместе с Конституционной декларацией стороны приняли финальную версию проекта политического Соглашения о переходном периоде. В нём подробно зафиксированы основные принципы политического устройства Судана.

Пожалуй, главным достижением является формирование руководящего органа — Суверенного совета. В него должны войти 11 представителей: пять человек от Военного совета, пять гражданских, за которых проголосует альянс «За свободу и перемены». А вот кандидатура ещё одного политика должна быть одобрена двумя сторонами. Сам Суверенный совет должен проработать как минимум три года, после чего Военный совет будет ликвидирован.

Mohamed Khidir/XinHua/Global Look Press

Что важно, подписанная документация очерчивает роль службы разведки и Сил быстрой поддержки — влиятельного военно-политического формирования — во время переходного периода. Именно это долгое время вызывало разногласия между армией и оппозицией. Согласно Декларации, служба разведки войдёт в подчинение к правительству и Суверенному совету, а Силы быстрого реагирования перейдут под контроль главного командования ВС Судана.

Сообщается, что альянс «За свободу и перемены» уже единогласно утвердил кандидатуру Абдаллы Хамдука на пост главы правительства. Он был высокопоставленным чиновником Министерства финансов и экономического планирования страны в 1980-х годах, также имел опыт работы в Международной организации труда и Африканском банке развития. В 2011–2018 годах Хамдук был заместителем исполнительного секретаря Экономической комиссии ООН для Африки.

Альянсом также были утверждены кандидатуры Абдель Кадера Мухаммада и Мухаммада аль-Хафеза на посты председателя суда и генерального прокурора.

Как отмечают наблюдатели, военные, которые главенствовали в Судане с момента обретения им независимости от Великобритании в 1956 году, по-видимому, сохранят превосходство в обновлённой администрации. Несмотря на то, что Хамдук будет возглавлять исполнительную власть, политическая система, конечно, в общем и целом будет зависеть от Суверенного совета. Но представители армейских структур будут контролировать Министерство обороны и Министерство внутренних дел, на которые приходится значительная часть национальных расходов и которые были ответственны за некоторые из самых серьёзных нарушений во времена президентства Омара аль-Башира.

После многомесячных акций протеста на фоне тяжёлой экономической ситуации 11 апреля в Судане армия решила отстранить от власти правившего страной 30 лет аль-Башира и взяла управление государством в свои руки, сформировав временный Военный совет. Парламент был распущен, а действие конституции — приостановлено. Оппозиционные силы после этого призывали к скорейшему формированию гражданского правительства. Действия Военного совета широко трактовались как декоративный процесс реформ. Были опасения, что люди аль-Башира останутся во власти.