В Хартуме празднуют заключение 17 августа договорённостей между переходным Военным советом и основной оппозиционной силой — альянсом «За свободу и перемены». В числе подписанных документов — Конституционная декларация и Соглашение о переходном периоде. Как заявил присутствовавший на торжественной церемонии подписания соглашений председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат, компромисс между военными и оппозицией — это «ответ на чаяния и требования народа». Впрочем, есть основания полагать, что влияние армии на процессы в стране всё равно будет высоким.
Глава старейшей оппозиционной партии страны «Аль-Умма» Садык аль-Махди заявил, что договорённости приведут Судан «к гражданскому правлению». Компромиссу предшествовали недели непростых переговоров между сторонами конфликта. Как армия, так и оппозиция приписывали друг другу попытки узурпации власти и недоговороспособность. Однако посреднические усилия Эфиопии и Африканского союза дали им возможность найти взаимоприемлемый формат управления страной.
Так, например, Конституционная декларация определяет основные этапы так называемого переходного периода в Судане и выступает теперь основной законодательной базой для пошаговой передачи власти от военных гражданским силам. Документ содержит те принципы, на которых будут взаимодействовать основные органы власти. Вместе с Конституционной декларацией стороны приняли финальную версию проекта политического Соглашения о переходном периоде. В нём подробно зафиксированы основные принципы политического устройства Судана.
Пожалуй, главным достижением является формирование руководящего органа — Суверенного совета. В него должны войти 11 представителей: пять человек от Военного совета, пять гражданских, за которых проголосует альянс «За свободу и перемены». А вот кандидатура ещё одного политика должна быть одобрена двумя сторонами. Сам Суверенный совет должен проработать как минимум три года, после чего Военный совет будет ликвидирован.
Что важно, подписанная документация очерчивает роль службы разведки и Сил быстрой поддержки — влиятельного военно-политического формирования — во время переходного периода. Именно это долгое время вызывало разногласия между армией и оппозицией. Согласно Декларации, служба разведки войдёт в подчинение к правительству и Суверенному совету, а Силы быстрого реагирования перейдут под контроль главного командования ВС Судана.
Сообщается, что альянс «За свободу и перемены» уже единогласно утвердил кандидатуру Абдаллы Хамдука на пост главы правительства. Он
Альянсом также были утверждены кандидатуры Абдель Кадера Мухаммада и Мухаммада аль-Хафеза на посты председателя суда и генерального прокурора.
Как отмечают наблюдатели, военные, которые главенствовали в Судане с момента обретения им независимости от Великобритании в 1956 году, по-видимому,
После многомесячных акций протеста на фоне тяжёлой экономической ситуации 11 апреля в Судане армия решила отстранить от власти правившего страной 30 лет аль-Башира и взяла управление государством в свои руки, сформировав временный Военный совет. Парламент был распущен, а действие конституции — приостановлено. Оппозиционные силы после этого призывали к скорейшему формированию гражданского правительства. Действия Военного совета широко трактовались как декоративный процесс реформ. Были опасения, что люди аль-Башира останутся во власти.