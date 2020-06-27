Архиепископ Кентерберийский заявил, что Христос не был белым

https://static.news.ru/photo/28b7b960-b960-11ea-b439-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/JustinWelby

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби в разгар протестов, вызванных убийством афроамериканца Джорджа Флойда, отметил, что цвет кожи Христа тоже не был белым.

Иисус был с Ближнего Востока, он не был белым. Важно, чтобы мы это помнили. Бог, которому мы поклоняемся во Христе, универсален. Надежда, которую Он несет, — благовестие для всех нас, — написал духовный лидер англиканского сообщества в Twitter.

Архиепископ сопроводил пост своими любимыми изображениями Христа, на большинстве которых у Спасителя явно тёмный цвет кожи.

Jesus was Middle Eastern, not white. It's important we remember this.



But the God we worship in Christ is universal, and the hope he offers is good news for us all. Here are some of my favourites images of Christ from around the world.



What are yours? pic.twitter.com/iXEUdJJFGQ — Archbishop of Canterbury (@JustinWelby) June 27, 2020

25 мая полицейские в Миннеаполисе (штат Миннесота) задержали 46-летнего Джорджа Флойда по подозрению в подделке документов. Стражи порядка при этом использовали грубый удушающий приём. В результате мужчина скончался. Это вызвало массовые протесты и беспорядки под лозунгом Black Lives Matter («Жизни чёрных имеют значение»). Властям даже пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации.

Акции солидарности с чернокожими проходят не только в США, но и в ряде других стран, включая Великобританию.

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