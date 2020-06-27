Мир

Архиепископ Кентерберийский заявил, что Христос не был белым

19:38, 28 июня 2020
Фото: twitter.com/JustinWelby

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби в разгар протестов, вызванных убийством афроамериканца Джорджа Флойда, отметил, что цвет кожи Христа тоже не был белым.

Иисус был с Ближнего Востока, он не был белым. Важно, чтобы мы это помнили. Бог, которому мы поклоняемся во Христе, универсален. Надежда, которую Он несет, — благовестие для всех нас, — написал духовный лидер англиканского сообщества в Twitter. 

Архиепископ сопроводил пост своими любимыми изображениями Христа, на большинстве которых у Спасителя явно тёмный цвет кожи.

25 мая полицейские в Миннеаполисе (штат Миннесота) задержали 46-летнего Джорджа Флойда по подозрению в подделке документов. Стражи порядка при этом использовали грубый удушающий приём. В результате мужчина скончался. Это вызвало массовые протесты и беспорядки под лозунгом Black Lives Matter («Жизни чёрных имеют значение»). Властям даже пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации.

Акции солидарности с чернокожими проходят не только в США, но и в ряде других стран, включая Великобританию.

Ранее NEWS.ru писал, что компания Nike объявила Juneteenth-день (19 июня) праздничным для своих сотрудников. Эта дата связана с окончанием рабства в США.

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