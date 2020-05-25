Мир

Аргентинские медики вышли на протесты из-за угроз и низкой зарплаты

02:17, 26 мая 2020
Фото: https://twitter.com

Медицинские работники провинции Кордоба в Аргентине вышли на акции протестов, несмотря на карантин, из-за угроз в их адрес и низкой зарплаты.

Мы не герои или убийцы, мы врачи. Хватит жестокого обращения. Хватит обвинять нас. Достаточно угроз, — приводит слова протестующих РИА Новости.

Как сообщает региональное издание La Voz, медицинским сотрудникам оплачивают низкую зарплату, а часто и задерживают выплаты.

Отмечается, что протестные акции прошли в трёх городах провинции: Альта Грасиа, Карлос Пас и Рио Куарто.

Как писал NEWS.ru ранее, наибольшее число заболевших коронавирусом в Аргентине зафиксировано в трёх провинциях: Буэнос-Айрес, Чако, Кордоба. Власти Аргентины решили продлить карантин до 7 июня включительно. Также планируется ужесточение въезда в страну.

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