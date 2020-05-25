Аргентинские медики вышли на протесты из-за угроз и низкой зарплаты

Медицинские работники провинции Кордоба в Аргентине вышли на акции протестов, несмотря на карантин, из-за угроз в их адрес и низкой зарплаты.
Мы не герои или убийцы, мы врачи. Хватит жестокого обращения. Хватит обвинять нас. Достаточно угроз, —
приводитслова протестующих РИА Новости.
Как сообщает региональное издание La Voz, медицинским сотрудникам оплачивают низкую зарплату, а часто и задерживают выплаты.
Ya estamos en Plaza de Mayo.— JÃ³venes Republicanos (@JoRepublicanos)
pic.twitter.com/uKTBoC0Vra May 25, 2020
Отмечается, что протестные акции прошли в трёх городах провинции: Альта Грасиа, Карлос Пас и Рио Куарто.
Con los mÃ©dicos, no. Contundente apoyo al personal medico en Cordoba.— Fer chirelli (@FerChirelli)
pic.twitter.com/fZn9v9uba5 May 25, 2020
Как писал NEWS.ru ранее, наибольшее число заболевших коронавирусом в Аргентине зафиксировано в трёх провинциях: Буэнос-Айрес, Чако, Кордоба. Власти Аргентины решили продлить карантин до 7 июня включительно. Также планируется ужесточение въезда в страну.
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