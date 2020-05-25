Аргентинские медики вышли на протесты из-за угроз и низкой зарплаты

https://static.news.ru/photo/98c23656-9edd-11ea-b176-fa163e074e61_660.jpg Фото: https://twitter.com

Медицинские работники провинции Кордоба в Аргентине вышли на акции протестов, несмотря на карантин, из-за угроз в их адрес и низкой зарплаты.

Мы не герои или убийцы, мы врачи. Хватит жестокого обращения. Хватит обвинять нас. Достаточно угроз, — приводит слова протестующих РИА Новости.

Как сообщает региональное издание La Voz, медицинским сотрудникам оплачивают низкую зарплату, а часто и задерживают выплаты.

Ya estamos en Plaza de Mayo. pic.twitter.com/uKTBoC0Vra — JÃ³venes Republicanos (@JoRepublicanos) May 25, 2020

Отмечается, что протестные акции прошли в трёх городах провинции: Альта Грасиа, Карлос Пас и Рио Куарто.

Con los mÃ©dicos, no. Contundente apoyo al personal medico en Cordoba. pic.twitter.com/fZn9v9uba5 — Fer chirelli (@FerChirelli) May 25, 2020

Как писал NEWS.ru ранее, наибольшее число заболевших коронавирусом в Аргентине зафиксировано в трёх провинциях: Буэнос-Айрес, Чако, Кордоба. Власти Аргентины решили продлить карантин до 7 июня включительно. Также планируется ужесточение въезда в страну.