Аргентина продлевает карантин до 7 июня

Власти Аргентины решили продлить карантин до 7 июня включительно. Об этом сообщил президент страны Альберто Фернандес.
Администрация снова хочет ужесточить въезд в столицу. Но при этом будут сохранены введённые накануне послабления. К примеру, это прогулки с детьми,
Сейчас наибольшее число заболевших коронавирусом зафиксировано в трёх провинциях: Буэнос-Айрес, Чако, Кордоба.
Ранее NEWS.ru сообщал, что футбольная ассоциация Аргентины (AFA) официально объявила о досрочном завершении текущего сезона из-за пандемии коронавируса. По итогам прошедшего и следующего сезонов команды не будут вылетать из высшего дивизиона, сообщает пресс-служба организации.
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