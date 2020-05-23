Аргентина продлевает карантин до 7 июня

https://static.news.ru/photo/b25eb344-9d59-11ea-8cf2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Massimo Alberico/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Аргентины решили продлить карантин до 7 июня включительно. Об этом сообщил президент страны Альберто Фернандес.

Администрация снова хочет ужесточить въезд в столицу. Но при этом будут сохранены введённые накануне послабления. К примеру, это прогулки с детьми, пишет La Nacion.

Сейчас наибольшее число заболевших коронавирусом зафиксировано в трёх провинциях: Буэнос-Айрес, Чако, Кордоба.

Ранее NEWS.ru сообщал, что футбольная ассоциация Аргентины (AFA) официально объявила о досрочном завершении текущего сезона из-за пандемии коронавируса. По итогам прошедшего и следующего сезонов команды не будут вылетать из высшего дивизиона, сообщает пресс-служба организации.