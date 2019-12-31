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Уничтожение группировок террористов является приоритетом для Сирии. Об этом заявил президент страны Башар Асад на встрече со старшим помощником министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Али Асгаром Хаджи.

Военные действия против террористов продолжаются. Целью битвы, которую ведёт сирийская армия в Идлибе, является ликвидация очага терроризма, — сказал глава государства, чьи слова приводит агентство SANA. По словам Асада, от...