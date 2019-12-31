Посол России в США Анатолий Антонов поздравил сотрудников американских диппредставительств в РФ с Новым годом и призвал объединить усилия по нормализации отношений между двумя странами. Сообщение опубликовано на странице посольства в Facebook.
Достижение нормализации российско-американских отношений, отвечающей интересам обоих народов, по словам дипломата, послужит укреплению безопасности и стабильности во всем мире.
Примите сердечные поздравления с наступающим Новым годом! Пусть он будет успешным, благополучным и счастливым для россиян и американцев, — говорится в поздравлении.
Ранее NEWS.ru писал, что, по мнению посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова, чиновники США настраивают россиян и американцев друг против друга.
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