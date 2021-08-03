Американский аналитик увидел в Байдене спасителя тунисской демократии

Аналитик Ахмед Чарай видит необходимость более тесного взаимодействия США и Туниса, чтобы спасти демократические институты в стране после недавнего роспуска парламента. Помочь может американский лидер Джо Байден. Об этом написал эксперт в материале для The National Interest.

Опустошительные последствия пандемии среди малообеспеченных слоёв населения, политический кризис в стране из-за роспуска парламента вызвал реакцию со стороны аналитиков в США. Чарай считает, что нарастание противоречий между исламистами и светским правительством продолжает усложнять общий кризис в стране. Если Тунис перестанет существовать как государство, это приведёт к новым потокам беженцев. Кроме того, существует опасность, что тунисцы отправятся в страны НАТО. Аналитик рассчитывает на содействие американского президента Джо Байдена в получении кредита в $4 миллиарда от международного валютного фонда, чтобы облегчить выход из гуманитарного кризиса и нищеты, являющейся питательной cредой для радикалов.

Ранее вооруженные силы Туниса по приказу президента Каиса Саида заняли правительственный квартал столицы. Глава государства назвал произошедшее конституционным и законным выходом из политического и экономического кризиса. В свою очередь парламент призвал вооруженные силы к неподчинению антидемократическим распоряжениям президента. Это вызвало нарушение в работе демократических институтов в стране. В ряде стран предостерегли своих граждан от поездок в Тунис, так как политическая ситуация может осложниться.