Аналитик оценил возможность заморозки спецоперации на Украине Военный аналитик Баранец заявил, что Россия не заморозит военную операцию на Украине

Фото: МО РФ

Россия не заморозит военную операцию на Украине и продолжит наступательные действия, заявил в беседе с URA.RU полковник в отставке, военный аналитик Виктор Баранец. По его словам, Вооруженные силы РФ должны вернуть управление над населенными пунктами на востоке Украины, а также установить отдельный контроль на побережье Черного и Азовского морей.

Нам надо вернуть те территории, которые мы уронили. Нам надо немедленно дать отпор на Херсонском направлении, и, возможно, развернуть операцию по установлению контроля на Черноморском и Азовском побережьях. Нам не замораживать надо, а идти вперед, собрав новые силы, наполнив войска новыми свежими резервами, оружием и так далее. Нам надо идти вперед, — считает Баранец.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил объявить в России «самомобилизацию», в рамках которой руководители регионов могут подготовить, обучить и укомплектовать добровольцев для помощи СВО. По его словам, в стране «достаточно искренних патриотов, готовых пополнить ряды вооруженных сил».

Идею Кадырова по подготовке добровольцев в регионах поддержал крымский глава Сергей Аксенов. Он подчеркнул, что процесс уже идет, руководство республики сделает все необходимое, чтобы добровольцы «уходили полностью экипированные». Губернатор Курской области Роман Старовойт также поддержал призыв главы Чечни.

Кроме того, Кадыров заявил, что будь его воля, он бы объявил в России военное положение и начал применять на Украине «любое вооружение», но подчеркнул, что это его личное мнение как гражданина, патриота и добровольца.