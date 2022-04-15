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Американский телеведущий заявил, что при Байдене «всё пошло наперекосяк»

Ведущий Шон Хэннити не согласился с Байденом, обвинившим Россию в росте цен в США
13:55, 15 апреля 2022
Американский телеведущий заявил, что при Байдене «всё пошло наперекосяк» Президент США Джо Байден Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Телеведущий Fox News Шон Хэннити в эфире канала выразил своё несогласие с президентом США Джо Байденом, который обвинял российского лидера Владимира Путина в сильном росте цен в Соединённых Штатах. По словам Хэннити, во время президентства Байдена «всё пошло наперекосяк». Отдельно он отметил, что инфляция в стране достигла 40-летнего максимума.

Это полная и абсолютная ложь. Байден уже около 15 месяцев занимает свой пост, и за это время всё пошло наперекосяк. Подчеркну, именно всё. Я не могу назвать ничего, что шло бы как надо, заявил ведущий в эфире телеканала.

Антироссийские санкции, которые ввели США, могут послужить катализатором дальнейшей инфляции и экономического спада в самих Соединённых Штатах, ранее написала газета Washington Post. Автор публикации указал на то, что усилия Белого дома по сдерживанию Москвы могут обернуться против администрации Байдена на предстоящих выборах из-за высокого уровня инфляции.

В настоящее время годовая инфляция в стране по итогам марта ускорилась до 8,5%, что является максимумом с 1981 года. Отмечается, что кризис, вызванный ростом цен на топливо, а также продуктовым дефицитом, может продлиться в США до конца года.

15 апреля конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала объявить импичмент президенту США Джо Байдену. Политик отметила, что испытывает чувство стыда за то, что он руководит Америкой.

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