В США призвали к импичменту Байдену

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Санкции в отношении хакерской группировки Lazarus Group ввело Министерство финансов США. Вашингтон подозревает их в связи с Северной Кореей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В чёрный список SDN попал кошелёк с криптовалютой Ethereum. По мнению властей США, он связан с хакерской группировкой. В заявлении американского ведомства также говорится, что группировка базируется в столице Северной...