В США призвали к импичменту Байдену

Президент США Джо БайденФото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала объявить импичмент президенту США Джо Байдену. Политик отметила, что испытывает чувство стыда за то, что он руководит Америкой, сообщает Telegram-канал «Пул № 3» со ссылкой на запись Грин в соцсетях.
Наш президент обернулся и попытался пожать руку буквально никому. Это невероятно стыдно, и он руководит нашей страной! Уже достаточно! Импичмент Байдену! — написала политик.
Как сообщает Ura.ru, Байден после своего выступления повернулся с целью пожать руку несуществующему человеку.
В своём Telegram-канале Грин оставила пост с тремя словам: «Импичмент Джо Байдену».
Ранее Грин заявила, что США должны прекратить оказание военной помощи Украине, поскольку есть риск, что она будет использована вовсе не в благих целях. Эта помощь может попасть в руки нацистов, пытающих своих сограждан. Она также отметила, что поставки вооружения «легли тяжёлым бременем» на плечи налогоплательщиков США, но Байден не спешит вести переговоры о прекращении конфликта и продолжает обострять отношения с Россией.