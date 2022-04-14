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США

В США призвали к импичменту Байдену

07:25, 15 апреля 2022
В США призвали к импичменту Байдену Президент США Джо Байден Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала объявить импичмент президенту США Джо Байдену. Политик отметила, что испытывает чувство стыда за то, что он руководит Америкой, сообщает Telegram-канал «Пул № 3» со ссылкой на запись Грин в соцсетях.

Наш президент обернулся и попытался пожать руку буквально никому. Это невероятно стыдно, и он руководит нашей страной! Уже достаточно! Импичмент Байдену!написала политик.

Как сообщает Ura.ru, Байден после своего выступления повернулся с целью пожать руку несуществующему человеку.

В своём Telegram-канале Грин оставила пост с тремя словам: «Импичмент Джо Байдену».

Ранее Грин заявила, что США должны прекратить оказание военной помощи Украине, поскольку есть риск, что она будет использована вовсе не в благих целях. Эта помощь может попасть в руки нацистов, пытающих своих сограждан. Она также отметила, что поставки вооружения «легли тяжёлым бременем» на плечи налогоплательщиков США, но Байден не спешит вести переговоры о прекращении конфликта и продолжает обострять отношения с Россией.

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