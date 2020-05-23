Американский посол в Германии намерен уйти в отставку

https://static.news.ru/photo/0885a198-9da4-11ea-b2c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: via www.imago-images.de/Global Look Press

Посол Соединённых Штатов в Германии Ричард Гренелл, занимающий этот пост с мая 2018 года, собирается в ближайшие недели уйти в отставку.

На его место может быть временно назначена Робин Куинвилл, которая с 2018 года является советником-посланником в американском посольстве в Берлине, передаёт агентство dpa.

Издание уточняет, что в феврале 2020 года Гренелл был назначен исполняющим обязанности директора национальной разведки Соединённых Штатов, однако до этого сенат США утвердил главой нацразведки Джона Рэтклиффа. В ближайшее время Рэтклифф будет приведён к присяге.

Намерение Гренелла уйти в отставку, по мнению немецкого СМИ, не совсем удивительно. Хотя в феврале он заявил, что намерен сохранить пост посла США, позднее американское издание Daily Wire проинформировало, что политик сообщил Белому дому о желании уйти в отставку.

Ранее NEWS.ru писал, что американский посол в Германии Ричард Гренелл выразил недовольство реакцией министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса на решение Вашингтона выйти из Договора по открытому небу. Маас выразил сожаление в связи с решением Белого дома и заверил, что Берлин продолжит соблюдать соглашение. По мнению американского дипломата, властям Германии следовало бы направить свои усилия на то, чтобы принудить Москву к выполнению договора.