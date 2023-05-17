Американский офицер разрушил «пылкую мечту» Зеленского Американский офицер Дэвис: ВСУ даже теоретически не смогут вытеснить Россию с занятых позиций

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Вооруженные силы Украины даже теоретически не смогут вытеснить Россию с занятых позиций, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom подполковник американской армии Дэниел Дэвис. «Пылкую мечту» украинского лидера Владимира Зеленского он назвал нереальной боевой целью.

В любом практическом измерении просто не существует фундаментальных основ, необходимых для формирования такой большой боевой мощи и вытеснения противника, который окопался и оснащен так хорошо, как Россия сейчас, — сказал Дэвис.

Он добавил, что президент Украины подтолкнет ВСУ к попытке наступления, чтобы сохранить остатки доверия зарубежных партнеров и его военных. Дэвис полагает, что Зеленский мечтает вытеснить Россию, и если он не проведет наступление, а останется в обороне, то потеряет доверие.

Военный подчеркнул, что президент Украины может попытаться это сделать, но у него просто не хватит сил, боевой мощи и знаний. Дэвис считает, что наступление поставит Зеленского в более худшее положение, чем сейчас.

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что некоторые европейские страны во главе с Польшей тайно призывают президента Украины прекратить конфликт. Он отметил, что Зеленский начинает терять поддержку европейских стран. В число этих государств, как указывает журналист, входят прибалтийские и восточноевропейские страны, такие как Венгрия, Латвия, Литва и Эстония.