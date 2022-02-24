CNN: у американских дипломатов нет планов возвращаться на Украину

На Украине в настоящее время не осталось американских дипломатов, сообщает CNN со ссылкой на источник. Планов по их возвращению в страну пока нет. 22 февраля стало известно, что Белый дом распорядился вывезти с Украины оставшихся в стране американских дипломатов в Польшу.

Американские дипломаты проводили ночи в Польше, а рабочие дни — во Львове, на Западной Украине последние несколько дней. Но после российского нападения на Украину в четверг дипломаты США не вернулись в страну, и планов, чтобы они так сделали, в ближайшее время, нет, — сообщает телеканал.

Ранее стало известно, что Госдеп США приостановил предоставление консульских услуг во Львове.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны закрыть воздушное пространство Украины и немедленно ввести санкции против России. Он обсудил ситуацию с мировыми лидерами и завил о строительстве «антипутинской коалиции».

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции в Донбассе». При этом он подчеркнул, что оккупация Украины в планы России не входит.